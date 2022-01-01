Промокоды за регистрацию в казино

Информационно-развлекательный сайт, не проводит игр на деньги и не содержит ссылок на онлайн казино info@casik.ru
Бонус: 100FS
Условия: Регистрация
Вейджер: x40
Условия: регистрация, подтверждение тел, вейджер X40, ограничений по выводу - нет
Бонус: 20FS
Условия: Регистрация
Вейджер: x40
20fs, вейджер x40, слот: Jammin' Jars 2 по ставке 10 rub.
Бонус: 15FS
Условия: Депозит
Вейджер: x30
Условия: мин. депозит: 5$ или 250rub, слот: Book of dead, ставка: 0.1 eur, 10 rub, вейджер: x30
Бонус: 250%
Условия: Депозит
Вейджер: x30
Вейджер х30, минимальный депозит 20 USD, до 600$
Бонус: 100%
Условия: Депозит
Вейджер: none
Стартовый бонус 100%, до 500$.
Бонус: 15FS
Условия: Депозит
Вейджер: x30
Условия: мин. депозит: 5$ или 250rub, слот: Book of dead, ставка: 0.1 eur, 10 rub, вейджер: x30
Бонус: 100FS
Условия: Регистрация
Вейджер: x20
Условия: регистрация, слот: Book Of Sun вейджер 20, ставка 30
Бонус: 100fs
Условия: Регистрация
Вейджер: x20
Условия: регистрация, слот: Book Of Sun вейджер 20, ставка 30
Бонус: 50FS
Условия: Регистрация
Вейджер: x39
Условия: регистрация, количество активаций ограничено
Бонус: 50FS
Условия: Депозит
Вейджер: x39
Условия: депозит, 50fs в слоте Bank Vault, мин. депозит: 100rub